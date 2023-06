Lazio, il saluto di Radu ai tifosi: "Vorrei abbracciarvi tutti"

ROMA - Contro la Cremonese ha giocato la sua ultima gara con la maglia biancoceleste, ricevendo il saluto dei 64.000 tifosi presenti allo stadio Olimpico. Stefan Radu è tornato sulla sua gara d'addio ed ha ringraziato tutti i tifosi che lo hanno accompagnato e sostenuto in questi quindici anni. Il difensore romeno ha scritto un lungo post sulla sua pagina Instagram. "Vorrei abbracciare tutti voi ancora una volta e ringraziarvi per questi 15 anni indimenticabili. Mi avete visto ridere, mi avete visto piangere, mi avete visto crescere. Grazie di cuore, non potevo ricevere affetto più grande, non potevo avere tifosi migliori di voi".