Lazio, il programma dell’estate: tutte le info su ritiro e amichevoli

ROMA - Lazio in vacanza. Non proprio tutta, va detto: ci sono le sfide di giugno delle nazionali con alcuni biancocelesti impegnati. Ma l’estate laziale è iniziata. Ferie al mare e non solo in attesa di iniziare una nuova stagione. Serve riposarsi e tornare più carichi che mai a Formello nei primi giorni di luglio, quando scatteranno le visite mediche di inizio anno. Poi tutti ad Auronzo di Cadore.

Lazio, tutte le date dell’estate

Sotto le Tre Cime di Lavaredo la Lazio dovrebbe lavorare dall’11 al 28 luglio. Date ufficiose e non ufficiali, mancano alcuni dettagli per definire il ritiro. Ma orientativamente sarà quello il periodo in cui la squadra di Sarri soggiornerà in Veneto. Poi il ritorno a Formello, non è previsto un secondo ritiro come accaduto negli anni passati. Il 3 agosto sfida amichevole con l’Aston Villa (previsto mini soggiorno a Birmingham). L’8 agosto invece, test di lusso in Spagna contro il Barcellona. L’estate della Lazio si chiuderà il 13 agosto contro la Juve, ultimo match prima dell’inizio del campionato. Luogo ancora da definire. Tanti impegni per una squadra pronta a sorprendere dopo un secondo posto in Serie A e il ritorno in Champions League.