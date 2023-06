Lazio-Binance, addio sponsor sulla maglia. Lotito ascolta offerte

ROMA - L’accordo tra la Lazio e lo sponsor Binance, sottoscritto a ottobre del 2021, è pronto a cambiare. La partnership infatti, prevedeva due anni di contratto con opzione sino al 2024. Opzione che sarebbe stata esercitata, ma che non dovrebbe prevedere la scritta sulle maglie come accaduto nelle ultime due stagioni. E così Claudio Lotito, insieme al reparto marketing, sono alla ricerca di un nuovo main jersey sponsor da mostrare sulle divise del prossimo anno calcistico. La Lazio, da parte sua, metterà sul tavolo anche l’appeal ‘Champions’. La partecipazione alla massima competizione europea sarà un’ottima carta da giocarsi in fase di trattativa. Binance, nelle casse biancoceleste, ha portato circa 30 milioni di euro.