Lazio, Luis Alberto e l’intrigo con il Cadice: cosa è successo a Natale

ROMA - Luis Alberto vicino all’addio con la Lazio nella sessione di mercato invernale. Tutto vero. Una ulteriore conferma arriva a stagione conclusa dal presidente del Cadice, Manuel Vizcaino, che a Radio Marca Cadiz ha ammesso: “Luis Alberto ha sempre detto di voler venire e si è impegnato molto a Natale, ma il club ha detto di no”. Il problema è che i tifosi spagnoli, ora a salvezza conquistata, sognano l’arrivo del Mago biancoceleste. Ma il patron chiude a questa possibilità: “Luis Alberto se vuole può giocare per il Cadice. Ma guadagna tanto e non può giocare con noi ora e non poteva farlo a Natale. Gioca in una squadra che parteciperà alla Champions League e lì è fondamentale. A Natale ha fatto uno sforzo, come tutti. Come la mettiamo se viene Luis Alberto e non viene nessun altro? Le risorse sono quelle che sono. E Luis Alberto si è guadagnato i soldi che percepisce. Prima deve volerlo, deve volere la sua squadra, che ha pagato una fortuna per lui. Se prendessimo un giocatore come lui non potremmo comprare nessun altro. Non voglio mettere tutte le uova in un unico cesto”. Per Luis si aprono le porte del rinnovo con la Lazio. Una priorità per Lotito e Sarri.