Lazio, ecco la campagna abbonamenti ‘Essere Laziali’: date e info utili

ROMA - “Essere laziali”, questo lo slogan usato dalla Lazio per la campagna abbonamenti 2023-2024. Con un comunicato, il club biancoceleste, annuncia tutte le date e le info utili per sottoscrivere la tessere in vista della prossima stagione: “La Campagna Abbonamenti 2023/24 inizierà martedì 20 giugno alle ore 10:00 e terminerà domenica 13 agosto alle 19:00. In una prima fase, dal 20 giugno al 15 luglio, potranno essere effettuati i rinnovi con prelazione sul proprio posto e i nuovi abbonamenti sui posti liberi dello stadio. Nei giorni 17 e 18 luglio i vecchi abbonati, che ancora non hanno rinnovato, potranno sottoscrivere l’abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione. La seconda fase, dal 21 luglio al 13 agosto, potranno essere sottoscritti gli abbonamenti in totale vendita libera”. Con l’entusiasmo alle stelle e una Champions da giocare c’è l’obiettivo di superare i 26mila abbonamenti dello scorso anno. Una missione possibile.