Lazio, le idee per le nuove maglie: ecco i piani di Mizuno

ROMA - La Lazio a lavoro per le nuove maglie 2023/2024. Iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul design firmato Mizuno. L’azienda giapponese ha l’intenzione di celebrare, con un tributo grafico, il cinquantesimo anniversario della vittoria del primo storico scudetto del 1974. Si vedrà una maglia celeste con il collo a ‘V’ proprio per rendere omaggio alla casacca indossata da Wilson e compagni. Possibile l’inserimento della ‘L’, numero romano che corrisponde al cinquanta. La prima maglia verrà presentata in un evento creato ad hoc. La seconda (forse blu) e la terza (bianca e ricami celesti) verranno mostrate in ritiro ad Auronzo. La Mizuno starebbe pensando anche ad una linea speciale per celebrare il ritorno in Champions League.