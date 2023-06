Lazio, Immobile in vacanza: sorrisi a New York con Jessica

ROMA - Ciro Immobile è partito per le vacanze. Meta scelta: New York. Un viaggio con la sua Jessica e tutta la comitiva di amici. Niente bambini, solo adulti. Il bomber della Lazio si rilassa così in attesa di tornare ad allenarsi. Un giro in bici a Central Park, una buona cena nel ristorante L’Antica Pesa dell’amico (e laziale) Francesco Panella e tutto il fascino della Grande Mela. Ciro dopo le fatiche di una stagione sfortunata e gli impegni in Nazionale si gode la sua estate. L’appuntamento a Formello è per il 9 luglio quando andranno in scena le visite mediche di rito. L’11 poi, la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Da lì inizierà una nuova annata da vivere ancora una volta da protagonista. A casa nei giorni scorsi già si è allenato con il suo personal trainer di fiducia. Non molla, vuole farsi trovare pronto. Vacanze sì, ma poche. Poi testa solo al campo per uno che vive di gol.