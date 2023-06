Lazio, c'è una bandiera che torna a Formello: ecco chi è

Lazio, il ritorno di Rocchi

Due addii pesanti a Formello (anche se per il romeno non è ancora escluso un nuovo ruolo), che saranno in parte compensati da un gradito ritorno, quello dell'ex capitano Tommaso Rocchi. Si era preso un anno sabbatico e lo ha sfruttato per prendere il patentino da allenatore UEFA Pro. Ora è pronto per tornare a casa, anche se ancora non è stata stabilita quale sarà la selezione che sarà sotto la sua gestione. Ne ha parlato con la società poco tempo fa, in una visita avvenuta in gran segreto nel centro sportivo di Formello per discutere il suo futuro. Quel che è certo è che questo sarà ancora alla Lazio, dove nella sua carriera da calciatore ha giocato per 8 anni e mezzo (segnando 105 reti, sesto miglior marcatore della storia del club), diventando poi allenatore del vivaio e rimanendoci per sei anni, guidando i Giovanissimi Provinciali Fascia B, l'Under-14, l'Under-15 e l'Under-18.

La figura di Renga: è in arrivo un nuovo dirigente

Non si tratta di una vecchia gloria, ma ci sarà di sicuro anche un altro movimento all'interno del settore giovanile della Lazio. Si tratta di Francesco Renga (figlio dell’ex giornalista Roberto, scomparso lo scorso settembre), che ha dato l'addio al Latina dopo sei anni in cui ha ricoperto la carica di team manager. Lo stesso ruolo che occuperà a partire da questa stagione nella Primavera biancoceleste, dal momento che ha accettato la proposta ricevuta dal club laziale. Una posizione che dovrebbe ricoprire insieme a Salvatore Schietroma, un'istituzione nel centro sportivo di Formello, sul modello di quanto accaduto in prima squadra con Maurizio Manzini e Stefan Derkum. Si metterà al servizio di mister Sanderra, che due mesi fa ha ottenuto la promozione in Primavera 1.



L'inizio della preparazione della Primavera

La preparazione atletica per il campionato in massima serie durerà complessivamente dieci giorni e inizierà il 20 luglio (nei due giorni precedenti si terranno invece le visite mediche di rito) a Pieve Santo Stefano, una location nel comune della Valtiberina, 3mila abitanti, in provincia di Arezzo. Il programma è stato concordato tra il club e la Media Sport Event di Gianni Lacchè, società organizzatrice del ritiro, che si prolungherà fino a domenica 30. Intanto a Formello sono in corso le riflessioni sui fuoriquota della rosa 2023-24, che sarà impegnata non solo nel torneo Primavera più importante, ma anche nella Youth League: i classe 2004 Crespi e Ruggeri sono destinati a restare come riferimenti dell’attacco e della difesa. E non è esclusa una permanenza di Coulibaly, un anno più grande (2003).