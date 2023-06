André Anderson accusato di pregare troppo: il San Paolo lo scarica

ROMA - André Anderson non ha trovato fortuna con la maglia del San Paolo. In prestito ad aprile 2022 dalla Lazio, ha collezionato solo una manciata di presenze. Ora il ritorno a Formello con il diritto di riscatto non esercitato dal club Tricolor Paulista. Ma l’ultima notizia è quantomeno curiosa. In Brasile, secondo il portale UOL, il trequartista sarebbe stato accusato di pregare troppo: “Scendeva alla Baixada Santista con grande frequenza, partecipava a preghiere di lunga durata che si protraevano fino all’alba. Il risultato è stato meno sonno”. Così lo staff tecnico ha chiesto al giocatore di trovare una vita più equilibrata per evitare di compromettere la sua attività agonistica. L’avventura al San Paolo è comunque finita. André torna alla Lazio, dovrà trovare un’altra sistemazione. È sotto contratto con i biancocelesti sino a giugno 2025.