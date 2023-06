Lazio, il programma dell’estate: le date del ritiro e delle amichevoli

ROMA - Ultimi giorni di vacanze, la Lazio programma il ritiro e le amichevoli dell’estate. Squadra e staff si ritroveranno a Formello il prossimo 9 luglio. Solo i giocatori impegnati in nazionale nei primi di giugno avranno qualche giorno di ferie in più. Visite in Paideia e test all’Isokinetic, poi l’11 luglio la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. I biancocelesti rimarranno sotto le Tre Cime di Lavaredo fino al 28. Lì si giocheranno 4 amichevoli: il 16 contro l'Auronzo o un’altra selezione locale, il 20 col Primorje, il 23 con la Triestina e il 27 con gli sloveni del Nogometni Klub Bravo. Tre giorni di riposo a Roma, poi la partenza per l’Inghilterra dove il 3 agosto si giocherà contro l’Aston Villa. Da ufficializzare c’è anche la partecipazione al Trofeo Gamper e la sfida al Barcellona (l’8 agosto). Saltata l’amichevole con la Juve. Dopo il rientro a Formello si penserà solo all’inizio del campionato.