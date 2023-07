Opelka pazzo di Lazio: tifosi scatenati e sfottò alla Roma

ROMA - Reilly Opelka tifoso scatenato della Lazio. Il tennista americano, su Instagram, mostra fiero la sua passione per i colori biancocelesti. Si allena con la maglia laziale, scrive nei post ‘forza Lazio’, guarda le partite a distanza. Ama il calcio e si sente grande tifoso. Quando mette la racchetta nel borsone si concentra sulla squadra di Sarri. I tifosi della Lazio gli dedicano tanto commenti. Lui risponde con qualche sfottò alla Roma. “Romanista mac n cheese”, scrive con ironia il tennista. E ancora: “Annaffia er bonsai”. Prese in giro goliardiche che fanno il pieno di like. Opelka, best ranking numero 17 a febbraio 2022, oggi sta recuperando da diversi infortuni. Il tennis è il suo primo amore, subito dopo viene la Lazio. Chissà se prima o poi possa fare un giro a Formello e incontrare i suoi idoli.