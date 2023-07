Siamo proprio sicuri che si sia buttato via?

Ha vissuto come desiderava, giocato come e con chi gli piaceva. Ha amato, scherzato, riso, sofferto, s’è dato e ha preso, ha bruciato occasioni, affetti, denaro, ma non ha mai tradito se stesso. E alla fine... e alla fine Vincenzo D’Amico ha fatto piangere tutti. Indistintamente. In queste pagine ve lo raccontano Cucci, Recanatesi, Chioffi, i cronisti, gli amici, gli ex compagni; in queste ore anche i colleghi di altri giornali e televisioni che l’hanno frequentato. Ma soprattutto chi ha avuto il privilegio di godere del suo calcio di emozioni.