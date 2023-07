Lazio, chi sono i 7 baby talenti che Sarri porterà ad Auronzo

Un'estate da grandi. Sette giovani aggregati ad Auronzo , master in sarrismo prima di rituffarsi coi baby o tentare l'esperienza in prestito. Un portiere, tre difensori e tre attaccanti: verranno aggiunti ai convocati per il ritiro per sopperire all'assenza dei nazionali ancora in vacanza, che si riuniranno a preparazione in corso. Della lista generale faranno parte anche Marco Bertini (classe 2002) e Diego Gonzalez (2003), acquistato a gennaio dal Celaya. Il paraguaiano ha aiutato la Primavera a centrare la promozione, vuole colpire Sarri, già la scorsa stagione era stato impiegato da Sanderra come fuoriquota. Nella prossima potrà giocare soltanto le partite di campionato, non di Youth League. È stato utilizzato su tutto il fronte offensivo: mezzala offensiva, esterno, trequartista, prima punta. Sarri gli assegnerà un ruolo specifico nelle prove tattiche estive.

Tutte le notizie sulla Lazio

Lazio, i nuovi profili

Sette ragazzi pronti a farsi valere (oltre a Bertini e Gonzalez): per alcuni si tratterà di un bis, per altri del debutto assoluto. Partendo dagli attaccanti e procedendo a ritroso. Valerio Crespi, classe 2004, negli ultimi 12 mesi si è confermato capocannoniere della squadra e del Primavera 2 (20 gol). Bomber mancino, contratto fino al 2024. Insieme a lui ci saranno i compagni del reparto offensivo: Mahamadou Balde (2004) e Saná Fernandes (2006). Il primo, fratello minore del Keita biancoceleste dal 2011 al 2017, può muoversi in posizione centrale o sulle corsie del tridente. A gennaio è stato ingaggiato dalla Nocerina, giocava in D. Il secondo, il più piccolo della spedizione, è un furetto dribbling e velocità sulla fascia sinistra. Altri tre "innesti" riguarderanno la linea difensiva. Fabio Ruggeri, difensore centrale classe 2004, è il capitano della Primavera. Ha fatto coppia con Matteo Dutu (2005), pure lui sosterrà le visite mediche tra domenica e lunedì e partirà per il Cadore. Il terzo, se non verrà ceduto prima, sarà Romano Floriani Mussolini (2003): non rimarrà, il suo entourage è al lavoro per concretizzare il prestito in B o in C (Catanzaro e Feralpisalò interessate). L'ultimo nome completerà la batteria dei portieri: dovrebbe toccare ad Alessio Furlanetto (2002), di rientro dal Renate in C (l'alternativa è Federico Magro, 2005). I giovani potrebbero partecipare solo alla prima parte di preparazione. Il ritiro della Primavera scatterà il 20 luglio a Pieve Santo Stefano, comune della Valtiberina, in provincia di Arezzo.