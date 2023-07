Lazio, il resto del programma ad Auronzo: fissata la presentazione

AURONZO - Dopo l'amichevole di ieri vinta agevolmente con gli sloveni del Primorje, oggi Maurizio Sarri ha concesso un pomeriggio libero ai suoi ragazzi (l'anno scorso aveva concesso un giorno intero di riposo alla squadra, al momento il tecnico non lo ha ancora pianificato per questa estate). La squadra si allenerà solo di mattina e successivamente i giocatori pranzeranno tutti insieme all'agriturismo Malga Maraia.

Lazio, la presentazione della squadra

Domani il gruppo tornerà alla consueta doppia seduta, mentre domenica, dopo un lavoro più blando che sarà svolto nel corso della mattinata, ci sarà la terza amichevole di questa preparazione estiva, quella con la Triestina (calcio d'inizio come sempre alle ore 18). Una volta conclusa la partita, ci sarà l'atteso momento della presentazione della squadra (previsto anche il presidente Lotito), che avverrà all'interno dello stadio Rodolfo Zandegiacomo alla presenza del pubblico biancoceleste. Per scoprire la terza e ultima maglia per la Serie A 2023-24 targata Mizuno (quella bianca), invece, bisognerà attendere la mattina di lunedì, quando i giocatori selezionati dal reparto marketing andranno a scattare le foto ufficiali (che poi saranno postate sui social network) nel suggestivo scenario del Monte Agudo.