Lazio, Lotito arriva in ritiro: presto il colloquio con Sarri

AURONZO DI CADORE - Claudio Lotito ad Auronzo di Cadore. Il patron biancoceleste, annunciato per domenica, ha anticipato la sua visita alla squadra in ritiro. Intorno alle 13 l'arrivo all'albergo che ospita i biancocelesti. Nel mentre i giocatori pranzano all'agriturismo Malga Maraia. Tutto programmato. Il numero uno della Lazio parlerà con Sarri: al centro dei discorsi il mercato e le novità dalla preparazione sotto le Tre Cime di Lavaredo. Nel pomeriggio non ci sarà allenamento, ore perfette per incontrarsi e discutere del progetto 2023/2024. Domenica poi, Lotito parteciperà alla presentazione ufficiale della squadra che ci sarà dopo la sfida amichevole con la Triestina al campo Zandegiacomo. Un momento molto atteso.