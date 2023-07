Lazio, Luis Alberto: "Aspettiamo nuovi acquisti, ma siamo tranquilli"

AURONZO DI CADORE - Luis Alberto pronto per la nuova stagione. Grande ritiro fin qui, protagonista anche nel match contro la Triestina: un bel tiro in apertura trasformato in gol. Lo spagnolo ormai è leader in campo e fuori: "La squadra è carica, l'importante è che a poco a poco la condizione fisica migliori. A piccoli passi vediamo come la squadra stia meglio. Un ritiro più facile? No facile no, è duro come sempre, soprattutto perché sono tanti giorni che siamo qua. È difficile, ma stiamo lavorando bene anche a livello di testa. Io fisicamente sto bene, sto migliorando giorno per giorno, manca ancora un mese per iniziare e sicuramente migliorerò ancora", le parole del Mago a Lazio Style Channel.