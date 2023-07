Luis Alberto e il messaggio misterioso pubblicato sui social: c'entra il rinnovo?

Il rinnovo che non arriva

Il post di Luis Alberto è tutto da interpretare, ma il primo pensiero va al rinnovo contrattuale che non è stato ancora siglato. Da alcune settimane è stato scritto e detto da più parti che il prolungamento contrattuale con la Lazio era a un passo. Ma fino a questo momento, il club non ha comunicato alcun rinnovo. Il giocatore spagnolo potrebbe aver esaurito la propria pazienza. Non è la prima volta che il talento esprime il proprio pensiero in maniera polemica, e questo potrebbe essere un nuovo capitolo.