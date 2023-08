Lazio, la videolezione di Sarri e i dubbi per il riscatto a Girona

Tutti davanti al video, è il nuovo "dietro la lavagna" . Doppia seduta in Spagna, ma a Sarri non è bastato il campo dopo la batosta di giovedì. Era necessaria una lezione aggiuntiva. Ha fatto rivedere alla squadra la partita persa con l'Aston Villa, non è stato uno spettacolo piacevole . Gli errori commessi hanno spianato la strada agli inglesi, già avvantaggiati da uno stato di forma migliore vista la preparazione atletica scattata in anticipo. Un corso di recupero accelerato per non fallire (almeno per atteggiamento) il test di oggi con il Girona , in programma alle 20 per l'assegnazione del Trofeo Costa Brava, torneo che si disputa addirittura dal 1970. Anche gli spagnoli inizieranno prima della Lazio il proprio campionato: esordiranno in Liga sabato prossimo in casa della Real Sociedad, chiuderanno proprio stasera la lista delle amichevoli estive.

Lazio, lezione di Sarri

Serve un atteggiamento diverso dal punto di vista tecnico e caratteriale, un'opposizione migliore rispetto a quella lenta e leggera di Walsall. Il risultato, contando le occasioni, poteva essere ancora più pesante. L'allenatore era rimasto in silenzio dopo la sfida coi Villans, non ha parlato alla rosa nemmeno venerdì, quando è stata raggiunta la Spagna direttamente da Birmingham. Alle parole sono stati preferiti i fatti, ovvero la profonda reprimenda tattica (attraverso i filmati del deludente match) e i due allenamenti svolti a Riudarenes, comune di 1.200 abitanti nella provincia di Girona, nel centro sportivo della seconda squadra catalana.

Lazio, l'allenamento

La prima sgambata alle 10.30, la seconda alle 17.30. Si è rivisto in gruppo Luis Alberto, aggregato dopo l'ammutinamento per questioni contrattuali. Il Mago si è riunito ai compagni e ha completato entrambe le sedute: l'attivazione muscolare, la fase atletica, le esercitazioni tattiche, la partitella a spazi ridotti, le conclusioni in porta. A centrocampo, aspettando Kamada, gli uomini non saranno più contati. Ieri sono stati risparmiati Hysaj, Pedro e Romagnoli, stamattina si deciderà se impiegarli o meno nella gara odierna (visibile a pagamento sulla piattaforma sslazio.it al costo di 5 euro). Il terzino è alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille fin dal ritiro di Auronzo.

I dubbi di Sarri

Sulle fasce dovrebbe ritoccare a Lazzari e Marusic, al centro Casale e Patric se Romagnoli rimarrà ulteriormente a riposo (non preoccupa). Anche le fasce offensive, con Pedro non al meglio (fastidio alla caviglia), varranno affidate nuovamente a Felipe Anderson e Zaccagni. Lo spagnolo, come Hysaj, era stato sganciato al 60' contro l'Aston Villa. Suo l'unico tiro della Lazio. Immobile, mai messo in condizione di colpire, spera di riprendere a segnare come ad Auronzo. Ci sarà spazio per Castellanos, affronterà la squadra in cui ha giocato in prestito nell'ultima stagione. Ieri l'argentino si è fermato a firmare autografi ai suoi ex tifosi. Quelli nuovi aspettano con curiosità di vederlo all'opera per uno spezzone più ampio.