Isaksen alla Lazio, è ufficiale: il comunicato del club

Lazio, chi è Isaksen?

L'esterno danese classe 2001 costerà 15 milioni (bonus compresi) alla Lazio. Cresciuto nel Midtjylland, nella Superligaen 2022-2023 Isaksen ha totalizzato numeri strabilianti, con 22 gol e 9 assist in 45 gare. Dopo la trafila nelle nazionali giovanili con la Danimarca Under 21 ha segnato 7 reti in 19 presenze.