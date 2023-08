Kamada saluta la Lazio e vola a Francoforte: il motivo

ROMA - Daichi Kamada vola questa mattina da Roma a Francoforte. Il giapponese, con il contratto firmato dalla Lazio, deve ottenere il visto dal consolato italiano in Germania, dove risiedeva prima del trasferimento, e poi otterrà il permesso di soggiorno per entrare in Italia ed essere tesserato da extracomunitario. Servirà qualche giorno, come a luglio nel caso di Castellanos. Il centrocampista ex Eintracht conta di tornare tra venerdì e sabato, ma anche se bruciasse i tempi è da escludere possa essere impiegato domenica al Francioni con il Latina, ultima amichevole estiva, se non per pochi minuti. Ieri si è allenato da solo, Sarri ha raggiunto Formello per conoscerlo e parlarci. L’ultima partita ufficiale, con la nazionale nipponica, risale al 20 giugno (Giappone-Perù 4-1). Kamada avrà una settimana appena per la prima di campionato a Lecce.