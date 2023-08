Latina-Lazio per il 'Memorial Vincenzo D'Amico': le probabili formazioni

ROMA - A una settimana dall'esordio in campionato sul campo del Lecce la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo oggi (ore 21) al 'Francioni' , dove sarà ospite del Latina nel 'Memorial Vincenzo D'Amico' organizzato per ricordare l'ex capitano biancoceleste scomparso il primo luglio scorso a 68 anni .

Latina-Lazio nel nome di D'Amico: dove vederla in tv

Lazio, panchina per i nuovi arrivati

Nell'ultima amichevole a disposizione il tecnico biancoceleste farà le prove generali in vista del debutto in Serie A. Come Castellanos anche gli altri due nuovi arrivati Kamada e Isaksen dovrebbero dalla panchina per trovare spazio nella ripresa: soprattutto il giapponese avrà bisogno di un rodaggio e di entrare con la testa negli schemi di Sarri mentre il danese, escludendo le questioni tattiche, a livello atletico è invece tra i più in forma avendo raggiunto Formello con già 3 gare nelle gambe, due di Superligaen e una di Conference League (la prima disputata con il Midtjylland il 21 luglio).

Lazio, chiuso l'accordo con la Juve per Pellegrini e Rovella: Sarri li aspetta

Lazio, le ultime dall'infermeria

Ai box, oltre al lungodegente Akpa Akpro, c'è Marcos Antonio per una lesione muscolare alla coscia destra. Verranno risparmiati Hysaj e Pedro, mai con la squadra dall'amichevole con l'Aston Villa. Mezz'ora per entrambi e poi di nuovo gestiti per non aggravare i rispettivi problemi fisici: infiammazione al tendine d'Achille l'albanese, dolore alla caviglia sinistra lo spagnolo. Provedel tra i pali, Lazzari e Marusic sulle fasce (al momento le alternative sono Fares e il baby Ruggeri), Casale e Romagnoli al centro, con Patric terzo uomo tra le riserve. A centrocampo Vecino, Cataldi e Luis Alberto. Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

Latina-Lazio, le probabili formazioni

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Sannipoli, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Ercolano; Mastroianni, Fella. All. Di Donato

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri