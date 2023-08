Lazio, abbonamenti boom: il record dell’era Lotito è a un passo

A un passo dal record, verrà comunque superato. La campagna abbonamenti 2023-2024 si è chiusa ieri alle 19, ma il numero preciso si scoprirà soltanto nei prossimi giorni, quando verrà "risolta" la questione relativa alla Tevere Parterre . Dovranno essere riassegnati i posti visto che non verranno più effettuati i lavori per l'Europeo di atletica leggera (giugno 2024). È stata toccata quota 28.400 tessere sottoscritte, soltanto 300 in meno rispetto al primato fissato nell'estate del 2004 (28.731), quando Lotito era appena diventato presidente. Il totale, come assicurano da Formello, sarà scavallato una volta completate le ultime procedure legate al marketing e soprattutto con la riapertura prevista dopo la sfida all'Olimpico con il Genoa, in programma domenica 27 agosto alle 20.45. Il calendario gioca a favore del club biancoceleste: la squadra di Sarri esordirà in trasferta e dopo il match con i rossoblù affronterà due gare di fila fuori casa (contro il Napoli il 2 settembre e contro la Juventus il 16 settembre).

La seconda fase degli abbonamenti

Lazio-Monza, quinta giornata di campionato, sarà la seconda da disputare a Roma e si giocherà addirittura il 24 settembre, quasi un mese dopo dal debutto interno. La tabella di marcia e la sosta per la Nazionale sistemata in mezzo, insomma, permetteranno di far scattare con tutta tranquillità la seconda fase di "Essere laziali". E di centrare il primato dell'era Lotito, ormai vicinissimo. Immobile e compagni, questo è ciò che conta, come già successo nella scorsa stagione potranno contare su una base fissa di quasi 30 mila spettatori (Curva Nord e distinti adiacenti sold out). Sono stati determinanti anche loro nel campionato (in casa e fuori) che ha portato la Lazio al secondo posto e alla conquista della qualificazione in Champions. Per l'Europa, tra l'altro, si capiranno termini e costi dei mini-abbonamenti una volta che saranno sorteggiati i gironi e le avversarie. Da mercoledì 16 o giovedì 17, invece, partirà la vendita dei biglietti singoli per Lazio-Genoa.

Abbonamenti, record a un passo

Il dato, dodici mesi fa, si era assetato a 26.193 abbonamenti (a seguito di due riaperture). È stato superato già in estate. A settembre, sperando in un inizio di stagione convincente, potrebbero essere superate anche le 30.000 tessere. Nelle ultime 48 ore si sono aggiunti circa 500 tifosi al precedente conto, per battere il record è soltanto questione di tempo, succederà una volta concluso il riassestamento dei posti della Tevere Parterre o al massimo dopo la sfida inaugurale all'Olimpico. I colpi di mercato definiti ad agosto hanno riacceso l'entusiasmo dopo il luglio soporifero da parte della società. I 28.400 abbonati sono destinati ad aumentare. La Lazio di Sarri a farsi trascinare.