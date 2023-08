Pedro e l’amore per la Lazio: “Qui come a casa, c’è tanta passione”

ROMA - Pedro pazzo per la Lazio. La voglia di continuare in biancoceleste era troppa per dire no al rinnovo firmato in estate. Avanti insieme nell’anno della Champions per essere il jolly, l’uomo d’esperienza, il goleador a disposizione di Maurizio Sarri. In un’intervista rilasciata a Falke Sport, l’ex campione del Barcellona ha raccontato: “È molto difficile gestire questo tipo di emozioni. Passi dallo stare in una piccola isola come Tenerife a stare in una grande città come Barcellona, dove ci sono i migliori giovani a livello mondiale. È difficile adattarsi e gestire la situazione. Tutti i ragazzi che ho avuto la fortuna di conoscere, quelli che arrivavano dalle Canarie, i primi tempi passavano momenti duri. Noi delle Canarie abbiamo una mentalità molto semplice: giocare per la strada, stare con gli altri bambini, avere la famiglia vicino… e quando ti tolgono tutto questo e sei costretto a cambiare è molto dura. A volte sembra che la nostra professione sia molto semplice, vivere in alto, comodamente, ma nel percorso ci sono cose che la gente non conosce e che sono difficile da gestire. La pressione, la frustrazione, il perché non gioco… Quando hai 16 anni e non hai la maturità per adattarti questi situazioni sei un bambino”.