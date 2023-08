Lazio, il grande esodo a Lecce: c’è il pieno di tifosi

LECCE - Tutti in trasferta, il primo esodo biancoceleste va in scena a Lecce. La Lazio debutta a Via del Mare, lo farà con tanti tifosi al seguito. I 1075 biglietti messi a disposizioni sono stati polverizzati in venti minuti. Settore ospiti tutto esaurito, ma i laziali hanno trovato posto anche in altri settori dello stadio. Nessun tagliando a disposizione. L’impianto salentino, proprio in occasione di Lecce-Lazio, è tornato alla capienza massima di 31.461 posti. Risolti e completati gli interventi di rinforzo strutturale della Tribuna Est Superiore e del relativo iter autorizzatorio. Sold out annunciato. Apertura cancelli ore 18:15, fischio d’inizio del match alle 20:45. Tutto pronto per la partita con una cornice di pubblico spettacolare.