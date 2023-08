Immobile-Retegui, doppia sfida all’Olimpico

Il bomber laziale a caccia di rivalsa

Sì, perché a differenza del suo status nella Lazio, dove è considerato un re, il rapporto di Ciro con la maglia azzurra è stato sempre tormentato. Nonostante abbia vinto un Europeo e con i suoi 16 gol sia il 16esimo bomber all-time (insieme a Toni e Vialli), difficilmente non è stato oggetto di critiche. E quando Retegui lo scorso marzo ha segnato 2 reti nelle sue prime 2 partite giocate con l'Italia, in tanti hanno invocato l'imminente avvicendamento. Immobile ha lasciato correre, ormai è abituato a questo genere di situazioni. Quello, tra l'altro, per lui era un periodo complicato in generale, condizionato dalla lunga serie di infortuni con i quali ha dovuto fare i conti la scorsa stagione. Per questo il grande obiettivo della sua estate era quello di farsi trovare al top per l'inizio del campionato, così da dimostrare ancora una volta a tutti (e prima ancora a se stesso) di essere lo stesso bomber capace di vincere in 4 occasioni la classifica dei marcatori, di realizzare il record di gol in un singolo torneo di Serie A e contestualmente conquistare la Scarpa d'Oro (ultimo italiano a esserci riuscito).

Il Genoa tra i bersagli preferiti da Immobile

A Lecce, nonostante la sconfitta, ha fatto capire di essere sulla strada giusta, con un gol dei suoi e una prestazione da leader e capitano. Al termine dell'incontro ci ha messo la faccia, si è presentato di fronte ai microfoni per analizzare con lucidità gli errori commessi e proiettare la mente sulla partita successiva. Quella con il Genoa, appunto. Una sfida che per lui evoca ricordi positivi, visto che i rossoblù sono i secondi avversari più bucati in assoluto in carriera (dopo la Sampdoria): 13 gol (tra cui una tripletta e tre doppiette) in 13 partite complessive. Uno stimolo in più per cercare di fare il massimo, per continuare ad aggiornare partita dopo partita record e statistiche. Un discorso che tra qualche anno ci auguriamo tutti possa essere riferito anche a Retegui, significherebbe tanto per il calcio italiano. Ma che per ora è un'esclusiva pertinenza di Immobile, l'unico attaccante della Serie A che può vantare certi dati e che adesso è a solo 5 reti da quota 200 in campionato. Non esattamente numeri banali, insomma. Giusto dunque parlare di sfida nella sfida. Lo è un po' meno, nel caso, azzardare dei paragoni.