La Lazio punge la Roma: il post dopo la vittoria con il Napoli al Maradona

Una serata perfetta per la Lazio quella del Maradona. La squadra allenata da mister Sarri, doopo due ko di fila, trova il primo successo in campionato e lo fa battendo i campioni d'Italia allenati da Garcia grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada.

Lazio, la frecciata alla Roma

Al termine della gara la società ha pubblicato sui suoi profili social una foto dello spogliatoio, vuoto, con scritto "La Lazio è stata (di nuovo) qui". Non un tweet nuovo in realtà, la Lazio lo ha infatti utilizzato anche lo scorso anno, dopo il successo grazie alla rete di Vecino, lanciando una chiara frecciata alla Roma e a Mourinho che a gennaio aveva postato una foto della squadra dopo il ko subito al Maradona per sottolinearne la prestazione nonostante la sconfitta. Insomma la stagione sarà pur cambiata, ma la Lazio questa volta ha voluto concedersi il bis in campo e sui social.