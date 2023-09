Lazio, l'esultanza di Veron dopo Napoli: post da tifoso

ROMA - Juan Sebastian Veron non dimentica mai la sua Lazio. Troppo forte la passione per i colori biancocelesti nonostante siano passati ben 22 anni dal suo addio. E così l’ex centrocampista, dopo la vittoria della squadra di Sarri contro il Napoli, festeggia sui social. Condivide la foto di Kamada che esulta con i compagni e due emoji: il cuore celeste e l’aquila. Il legame con la Lazio resta forte e lo costringe a vedere tutte le partite. E anche i tifosi non lo hanno mai dimenticato: sotto i suoi post su Instagram ci sono sempre commenti da parte dei laziali. Veron, leader del centrocampo della squadra che ha vinto lo scudetto nel 2000, apprezza di sicuro le doti di Kamada, decisivo al Maradona, di Luis Alberto, mago e bomber e di Cataldi, regista grintoso. Con la benedizione della Brujita c’è una Lazio che sogna.