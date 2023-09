Lazio, la passione dei tifosi: numeri super per l’abbonamento Champions

ROMA - Una grande risposta dei tifosi. La Lazio sta per chiudere la mini campagna abbonamenti Champions League, lo stop alle vendite è previsto per le 23. Domani, alle 19, la chiusura definitiva alle tessere per la Serie A. Due ottimi risultati. A Lazio Style Channel, il responsabile marketing Marco Canigiani, ha fatto il punto: “Per il campionato la soglia dei 30.000 è stata tagliata nei giorni scorsi, a questi si sono aggiunti nelle ultime ore un altro centinaio di tifosi. Per quanto riguarda la Champions, invece, sono stati venduti più di 20.000 abbonamenti, entro la chiusura di stasera, alle 23.00, potremmo arrivare a 21.000. Il mio obiettivo per l'Europa? Puntavo il superamento di quota 20, quindi siamo in linea con le aspettative. Da domani inizierà anche la cessione dei biglietti per l’Atletico Madrid, se ne potranno acquistare fino a 4 a persona come da normativa. La trasferta è aperta anche ai tifosi ospiti, ma ad oggi non so quanti saranno. Anche per la partita di Champions dovrebbe esserci l’iniziativa BusInsieme. Stiamo aspettando le comunicazioni ufficiali". Da domani alle 12 saranno messi in vendita i biglietti per la gara di UEFA Champions League Lazio-Atletico Madrid, in programma martedì 19 settembre alle ore 21:00.