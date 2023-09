Lazio, Felipe Anderson e l’obiettivo Juve: serve un gol

ROMA - Felipe Anderson ha un solo obiettivo per la sfida contro la Juve: segnare. Ai bianconeri non ha mai fatto un gol. Sette reti all’Inter, una al Milan. Nei 16 precedenti tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia nessuna gioia. E ora per la sfida di sabato pomeriggio punta al grande obiettivo. Viene da una settimana di lavoro intenso a Formello, Sarri conta di rivederlo come a Napoli. Contro e Lecce e Genoa non ha brillato, ora il rodaggio è finito. Ha giocato centouno partite di fila dal 2021, nessuno come lui nei 5 campionati top d’Europa. Per lui gli straordinari, visti lo scorso anno, sono forse finiti. Giocherà solo da esterno, non da vice Ciro. C’è Castellanos al centro. Pipe si prepara per la Juve e alla firma. Anche il rinnovo del contratto è vicino.