Sarri prepara l'assalto alla Juve: il piano della Lazio si fa in 48 ore

ROMA - La carica dei nazionali, più rinvigoriti che spremuti: di pomeriggio erano già in campo con il resto del gruppo per immergersi subito nella preparazione della trasferta con la Juventus . L'anticipo di sabato accorcia i tempi, Sarri ieri ha ordinato una doppia seduta e nel pomeriggio ha riabbracciato l'intera rosa, fatta eccezione di Zaccagni, utilizzato da Spalletti martedì sera contro l'Ucraina. Il ritorno con i compagni, per tutti gli altri (Provedel, Casale, Romagnoli, Immobile e Kamada), è stato invece immediato. Via ai test tattici, quindi, da ripetere oggi alle 17 e domani nella rifinitura delle 11 che precederà la partenza per Torino. Ci sono altri due allenamenti per studiare soluzioni e controffensive , soprattutto per capire lo stato di forma raggiunto dai calciatori che hanno vissuto un'estate complicata (per il mercato o per gli infortuni) e quindi definire la formazione anti-Allegri.

Sarri, un dubbio in mediana per Juve-Lazio

Il dubbio maggiore rimane quello a centrocampo tra Guendouzi e Kamada, risparmiato dal Giappone nella seconda amichevole giocata in Europa (in Belgio) contro la Turchia. Il francese, rispetto all'ex Eintracht, ha il vantaggio di essere rimasto a Formello per tutto il periodo di sosta. Ballottaggio apertissimo, le riflessioni sono in corso, comprendono anche le valutazioni in vista della sfida di Champions League contro l'ex Cholo Simeone (calendarizzata per martedì sera). Non c'è nulla di scontato al rientro dalla pausa, a maggior ragione in apertura di un tour de force che spremerà la Lazio con 7 partite in 22 giorni. A centrocampo, al di là delle esercitazioni tattiche, non sono però in dubbio le maglie di Cataldi e naturalmente Luis Alberto. Mediana folta, Rovella si tiene pronto per l'esordio in biancoceleste a gara in corso, in panchina c'è anche Vecino. Basic, viste le tante opzioni, rischia la convocazione dopo l'esclusione dalla lista Champions. Il croato, per esigenza, è stato schierato come esterno del tridente al posto di Zaccagni, in palestra per un differenziato.

Lazio, Sarri ha riabbracciato i nazionali

Sarri ha programmato la doppia e nel pomeriggio s'è rallegrato per i nazionali tornati immediatamente (sono comunque rimasti aggregati i Primavera Ruggeri, Dutu e Saná Fernandes). Hysaj e Marusic si erano rivisti già martedì, ieri è toccato a tutti gli altri nella seconda sgambata della giornata. Di mattina erano stati risparmiati così come Pedro, in gruppo da lunedì dopo la gestione totale per i dolori alla caviglia sinistra. La squadra ha svolto un lavoro sulla forza e lo spagnolo ha preferito non rischiare. Alle 17 era regolarmente in campo per l'allenamento che ha previsto le prove per reparti e poi la partitella a spazi ridotti. Ok Pellegrini, colpito duro al polpaccio la settimana scorsa e per questo attenzionato fino a due giorni fa.