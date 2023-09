Di Canio e la dura frase contro Immobile: "Lazio seconda perché è mancato per mesi"

Paolo Di Canio contro Ciro Immobile. L’ex bandiera della Lazio e opinionista Sky ha criticato in diretta tv il capitano biancoceleste e la sua tenuta fisica ma anche le scelte di mercato: "Già da due anni la Lazio doveva pescare sul mercato qualcosa di alternativo a Ciro Immobile. Si invecchia tutti: non è detto che non possa giocare, ma prima faceva 36-37 partite... Non punto il dito contro di lui, ma la Lazio lo scorso anno arriva seconda perché Immobile per 5-6 mesi è fuori e al suo posto gioca un calciatore funzionale al gioco di Sarri".