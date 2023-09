Simeone e quel sogno chiamato Lazio: “Bello allenarla…”

ROMA - Una serata dalle mille emozioni quella dell’Olimpico. Lazio-Atletico Madrid un match da capogiro con il gol nel finale di Provedel che ha fatto scatenare tutti i tifosi biancocelesti. Che prima avevano osannato e celebrato il Cholo Simeone. Il ritorno dell’ex centrocampista ha fatto tornare in mente dolci ricordi. E il tecnico, in conferenza stampa, ha lasciato parlare le emozioni: “L’importante è il ricordo che si lascia, non solo come sportivo ma soprattutto come persona, sento molto affetto da parte dei tifosi biancocelesti ed è lo stesso sentimento che provo io. Ho passato tanto tempo qui a Roma e non lo scorderò mai". E sulla possibilità di allenare a Roma non ha dubbi: “Mi piacerebbe provare la sensazione di allenare la Lazio che ha un grandissimo allenatore come Sarri. Noi stiamo facendo un lavoro lungo e bello con l’Atletico Madrid".