Lazio, il gol di Provedel diventa un tatuaggio: l’idea di un tifoso

ROMA - Ci sono momenti che verranno ricordati per sempre. Come il gol di Provedel in Champions League: una incornata di testa che alla fine è valsa l’1-1 contro l’Atletico Madrid e una festa pazzesca all’Olimpico. Un tifoso della Lazio si è fatto addirittura tatuare l’esultanza del portiere dopo il gol: braccia incrociate e i compagni in festa, un’immagine impressa sulla pelle per tutta la vita. Da giorni nella Roma biancoceleste non si parla d’altro: il cross di Luis Alberto, il colpo perfetto del portiere all'ultimo secondo e la goia per un pareggio arrivato quando tutto sembrava perduto. Ivan se lo ricorderà per sempre, i tifosi pure.