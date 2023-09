Provedel, dopo il gol torna in porta: ora il segreto è ispirarsi a Walter Zenga

ROMA - I

ncredibile, impossibile. Il segreto, invece, era alla portata sul suo profilo Instagram: «Se hai un sogno, allora tutto avrà un senso». Provedel-gol, Provedel-wow. Il suo colpo di testa ha fatto il giro del mondo, premiato dalla Uefa come "Gol of the week" con questo post: “una partita un gol, score da record in Champions per un portiere”. Attaccante fino a 15 anni, lo è tornato per una sera, quella speciale dell'esordio in Champions League. Parata miracolosa su Lino e l'incornata del pareggio: «Ho visto lo spazio, Luis Alberto ha calciato lì, per fortuna è andata bene». Sono spuntate nuove parole a caldo, Ivan ha visto sempre più lungo degli altri: «Zenga, quand’ero piccolino, è stato il portiere che mi ha fatto pensare di voler essere come lui», ha detto ai microfoni della Rai. Scatti diventati già Storia, pubblicati sulla bacheca social:L'Atletico Madrid bucato, una rete leggendaria e l’esultanza diventata un tatuaggio sulla spalla di un tifoso. Ora il Monza da murare, ripartendo dalle cose semplici, almeno sulla carta.