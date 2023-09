Immobile in panchina, il messaggio criptico della moglie sui social

MILANO - "Immobile è uscito malconcio dalla gara con il Torino, ha un affatticamento ai flessori. Il ragazzo era preoccupatissimo quindi nella riunione giocatore-allenatore-medico si è deciso che sarà impiegato solo in caso di estrema necessità". Maurizio Sarri ha parlato così prima di Milan-Lazio sull'assenza dal primo minuto di Ciro Immobile. E poco prima del fischio d'inizio, la moglie del bomber biancoceleste Jessica, ha postato una storia Instagram molto criptica: "La riconoscenza è un raro fiore". Messaggio misterioso riferito a chi? Forse a Sarri perché ha mandato Ciro in panchina, anche se il tecnico ha spiegato il motivo. Oppure parole per qualcuno felice dell'esclusione del bomber? Difficile al momento capirlo. Luigi, fratello del calciatore, ha postato pure lui sui social una storia misteriosa. Immobile in panchina tranquillo, dentro Castellanos. Tutti insieme per la Lazio.