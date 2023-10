Lazio, Sarri e Lotito separati in cassa

Quel “Non siamo una grande squadra” e “sul mercato ho chiesto A, sono arrivati X e Y” non sono proprio da manuale del perfetto motivatore. Per essere più realisti del re si rischia l’implosione anche perché il gruppo è questo, almeno fino a gennaio. E se è vero che vincere aiuta a vincere, perdere non aiuta per niente l’autostima, cosa di cui la Lazio in questo momento ha enormemente bisogno. La squadra è un cantiere aperto, è innegabile, l’anno scorso ha chiuso al secondo posto grazie a una splendida cavalcata senza lo stress delle coppe nel momento clou della stagione. Oggi ha perso Milinkovic e fa fatica a inserire i nuovi anche per mancanza di tempo, ma farsi sorprendere dai troppi impegni è un paradosso: la Champions da mesi è lì sul calendario. Quattro sconfitte in sette partite sono un segnale: Lotito - che rivendica un mercato da 100 milioni - solo pochi giorni fa chiedeva unità d’intenti e di vedere Castellanos. Sulla seconda è stato accontentato, sulla prima c’è da lavorare.