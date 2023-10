Lazio, i tifosi pronti per l’Atalanta: il dato sui biglietti venduti

ROMA - La Lazio all’Olimpico ha vinto solo una partita, quella con il Torino per 2-0 nel turno infrasettimanale dello scorso 27 settembre. E ha raccolto la sconfitta con il Genoa e il pareggio con Monza, poca roba per fare festa in casa. E domenica ecco l’occasione del riscatto contro l’Atalanta. Si gioca alle 15 dopo la fatica Champions e i festeggiamenti per un migliaio di tifosi al Celtic Park. I laziali rispondono presente: sono 6300 i biglietti venduti che sommati agli abbonati consente di superare quota 36mila. E il dato è destinato a crescere. Magari arrivare a quota 40mila, così come il numero raggiunto per la prima stagionale contro il Genoa.