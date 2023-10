Lazio, Expo 2030 e il logo sulla maglia: ecco quando ci sarà

ROMA - La maglia della Lazio con il logo “Expo 2030” quando andrà in scena? Con molta probabilità l’esordio sarà per il match contro la Fiorentina del prossimo 30 ottobre. Almeno così aveva lasciato intendere Lotito. A Reggio Emilia contro il Sassuolo niente scritta. Sarà così anche in Champions per la partita contro il Feyenoord di mercoledì. Servirà aspettare il prossimo incontro di Serie A all’Olimpico. La mossa del patron, in risposta al logo “Riyadh Season” stampato sulle maglie della Roma, dovrà attuarsi a breve. “Lo sport deve sicuramente attenzionare i problemi del territorio in cui viene esercitato, vogliamo testimoniare questo. Noi siamo la prima squadra della Capitale ed è giusto che difendiamo gli interessi del nostro territorio e dell’Italia più in generale. È un compito dovuto e deve essere un piacere da parte nostra”, le sue parole in merito alla questione. Non resta che attendere.