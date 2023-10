Provedel e il gesto verso il guardalinee dopo l'espulsione tolta dal Var

REGGIO EMILIA - Dalla paura di averla combinata grossa al sospiro di sollievo in pochi minuti. È quello che è successo a Ivan Provedel nella partita della sua Lazio sul campo del Sassuolo , in cui si è visto prima sventolare il rosso dall'arbitro e poi togliere l'espulsione dopo l'intervento del Var .

Provedel, rosso scampato e gesto al guardalinee

È successo al 65', con la squadra di Sarri avanti 2-0 e il portiere che esce al limite dell'area per anticipare Pinamonti su un lancio dalle retrovie ma sembra prendere le mani con le mani oltre la linea. L'arbitro estrae così il rosso ma con la palla in aria non è facile capirne l'esatta posizione, tanto che deve intervenire il Var e si scopre in realtà che Provedel ha bloccato la sfera con il corpo fuori dall'area ma con le mani ancora dentro. Ecco così che l'assistente dell'arbitro, dopo l'espulsione tolta, sembra quasi scusarsi con il portiere biancoceleste che gli sorride e gli dice: "tranquillo".