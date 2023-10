Lotito-Sarri: il patto di stabilità per la Lazio

Un concordato verbale in tempi di divorzio facile. Un patto di non belligerenza regola il nuovo rapporto Lotito-Sarri. Secondo il convenuto, stabilito durante uno degli ultimi chiarimenti, a fine anno si troveranno di fronte e valuteranno il da farsi. Se uno dei due ravviserà la mancanza di condizioni per continuare si lavorerà per giungere ad un accomodamento contrattuale ed eventualmente economico cercando di non andare allo scontro. Sarri è in scadenza nel 2025, guadagna circa 4 milioni a stagione. Non ha mai abbonato un euro quando è stato al passo d’addio, voluto o imposto, né Lotito è presidente che esonera facilmente e a cuor leggero, senza fare calcoli. Questo è il doppio punto che spinge alcuni osservatori a pensare che il concordato verbale sia di dubbia applicazione. Ma più ricostruzioni confortano la tesi. La volontà di entrambi è arrivare a fine stagione cercando di raccogliere più punti possibili in campionato, per garantire alla Lazio una qualificazione europea. Lotito spinge per la Champions, non basta arrivarci una volta per garantire alle casse societarie continuità di ricavi multimilionari. Una conferma permetterebbe di programmare le prossime finestre di mercato con meno pesi, dovendo la Lazio ancora pagare i riscatti di Guendouzi (nel 2024) e di Rovella-Pellegrini (nel 2025). Sarri non può fissare obiettivi, è nono in classifica e allena una squadra ballerina, sempre agli estremi nel bene e nel male. Solo il tempo chiarirà quale futuro attende la squadra in questa stagione.