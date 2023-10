Lazio, Sarri perde Casale per almeno un mese

ROMA - Un avvio di stagione da dimenticare. Prestazioni opache, qualche distrazione non voluta, e ora anche un infortunio piuttosto importante agli adduttori della coscia destra: Nicolò Casale si ferma, non sarà a disposizione per la prossima partita casalinga contro la Fiorentina. Il tecnico Sarri probabilmente dovrà rinunciare al calciatore per qualche altra settimana, il difensore rischia di saltare anche il prossimo derby con la Roma in programma il 12 novembre.