Ora la Lazio deve tornare a riempire l’Olimpico

Lazio, nuovo rinvio per il logo Expo 2030?

Una partita, quella contro i viola, in cui era stato ipotizzato ci potesse essere il debutto del logo dedicato a sostenere la candidatura della Capitale per Expo 2030, una mossa di Lotito arrivata in risposta all'accordo che ha portato la scritta “Riyadh Season” stampata sulle maglie della Roma: «Lo sport - aveva detto il presidente della Lazio - deve sicuramente attenzionare i problemi del territorio in cui viene esercitato, vogliamo testimoniare questo. Noi siamo la prima squadra della Capitale ed è giusto che difendiamo gli interessi del nostro territorio e dell’Italia più in generale. È un compito dovuto e deve essere un piacere da parte nostra». Inizialmente, dopo l'annuncio di Virginia Raggi, presidente della Commissione Speciale Expo 2030 («Lotito ha subito colto la palla al balzo ed è stato lui per primo a dire che avrebbe finalizzato il tutto già per la gara con il Sassuolo»), sembrava che la partnership si dovesse concretizzare nella sfida al Mapei Stadium al rientro dopo la sosta per le Nazionali. Poi, però, ci sono stati dei ritardi che hanno fatto slittare il tutto, presumibilmente (appunto) alla sfida con la Fiorentina. Ma anche stavolta, salvo colpi di coda al momento difficili da ipotizzare, non ci sarà nessuna scritta orientata verso la candidatura romana sulla maglia della Lazio. È una questione di cui si sta occupando direttamente il presidente Lotito, motivo per il quale non è da escludere che possa arrivare anche oggi l'ok per apporre poi domani il logo sulla divisa. Tuttavia, allo stato attuale, risulta complicato pensare che si possa sistemare tutto in così poco tempo.

Fiorentina,Bologna e Feyenoord: biglietti in vendita

Per quanto riguarda i prossimi impegni in programma, sono già 1.300 (su una capienza totale di 2.400 del settore ospiti del Dall'Ara) i biglietti venduti per la trasferta a Bologna di venerdì 3 novembre. Sono circa 3.000 invece i tagliandi già acquistati per il derby in programma il 12, che seguirà la partita di Champions League all'Olimpico contro il Feyenoord (per la quale ancora non è stata aperta la vendita).