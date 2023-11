Bologna-Lazio, le pagelle: Lazzari spina nel fianco, Pedro soffre

Sarri (all.) 6

È una Lazio molto costruttiva nel primo tempo ma non conclude, nel secondo subisce gol, attacca ma senza trovare il bandolo della matassa.

Provedel 6

Fa da spettatore non pagante nella prima parte, in pratica non deve svolgere neanche l’ordinario. Non ha colpe sul gol di Ferguson.

Lazzari 6,5

Quando parte fa il fumo e Saelemaekers fa fatica a stargli dietro, è una spina piantata sui fianchi di sinistra del Bologna.

Patric 6

Non deve di sicuro fare gli straordinari su Zirkzee ma, conoscendolo, resta sempre con le antenne dritte. Lo soffre nel secondo tempo.

Romagnoli 6

Sempre al posto giusto, e quando c’è da buttare il pallone in tribuna non ci pensa due volte.

Marusic 6

Bene su Orsolini, a cui non concede neanche lo spazio per girarsi. Cambia la musica nel secondo.

Lu. Pellegrini (dal 3' st) 5,5

Va in affanno su Orsolini.