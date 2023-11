Lazio, gli infortunati in vista del derby: in tre preoccupano Sarri

FORMELLO - La Lazio a riposo, tutte le valutazioni in vista del derby rimandate a domani. Maurizio Sarri aspetta e spera: in dubbio ci sono Zaccagni, Luis Alberto e Marusic. Premessa: tutti e tre faranno di tutto per scendere in campo contro la Roma. Un sorriso è arrivato ieri dopo gli esami di Zaccagni: “Lo staff medico comunica che il calciatore è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro a seguito del trauma riportato”. Terapie iniziate, valutazioni quotidiane . Pedro si tiene pronto, ma Mattia punta la stracittadina.

Lazio, le ultime dall’infermeria

Un dubbio per ruolo. Dopo l’attacco tocca al centrocampo con Luis Alberto, uscito con un problema al flessore dopo la sfida con il Feyenoord. Gestione differenziata per lui, sperando di rientrare sabato con i compagni per la rifinitura decisiva. Tenterà il recupero. E poi c’è la difesa con Marusic: venerdì scorso aveva rimediato un brutto colpo alla caviglia, il dolore (e il gonfiore) gli ha fatto alzare bandiera bianca in Champions League. Farà un altro tentativo per non perdersi il derby.