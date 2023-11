Lazio-Roma, Immobile a Massa: “Perché m'hai ammonito?”. Il retroscena è virale

Il confronto tra Immobile e Massa

"Ma dimmi una cosa, ma nella rissa mi hai ammonito?", così Immobile ha chiesto a Massa. Che ha chiarito: "No, io ti ho ammonito per il fallo, non per la ressa, per la ressa ne ammonisco uno per parte". Immobile ancora, sorridendo: "Avrei accettato di più per la ressa, per farti capire l'entità del fallo". Siparietto chiuso.