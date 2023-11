Lazio, dopo il derby c’è il riposo: Sarri pensa agli infortunati

Lazio, il punto sugli infortunati

Da monitorare la situazione infortunati. Zaccagni, out per il derby, proverà a velocizzare il recupero per la ripresa. Vecino, entrato ed uscito nel derby per un problema muscolare (10’ in campo), aspetta per svolgere gli esami strumentali. E poi c’è Marusic, che contro la Roma ha chiesto il cambio per problemi ad un polpaccio. Nessun allarme per Felipe Anderson e Patric: solo affaticati. La pausa aiuta Sarri a recuperare. Per fine novembre e tutto dicembre tante partite importanti da non sbagliare.