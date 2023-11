La Lazio prende in giro la curva della Roma: il video virale scatena polemiche

Lo sfottò della Lazio alla Roma

La Curva Sud aveva esposto durante il derby uno striscione che recitava: "Discendenti di Marte, padroni della storia". La coreografia, nei primi minuti della partita, però ha fatto fatica a srotolarsi diventando oggetto degli sfottò laziali. Su TikTok la Lazio ha pubblicato un video in cui prima si vede la coreografia della Curva Nord, l'enorme aquila che dalla Monte Mario alla Tevere, passando per la curva appunto, ha occupato tutta la parte biancoceleste dell'Olimpico, poi mostra quella non riuscita della Sud. A completare l'ironia la didascalia "Magari non da Marte... certamente di un altro pianeta!". Neanche a dirlo, è arrivata una valanga di commenti social, accendendo la polemica. Il derby continua...