Lazio, Cataldi: “Guai a toccare Immobile. Vi racconto Sarri…”

ROMA - L’amore per la Lazio non finisce mai. Danilo Cataldi da tifoso e da giocatore biancoceleste si racconta a Radiosei. Lo fa parlando delle prestazioni della squadra, di Sarri, del suo modo di giocare e dei compagni. L’anno scorso è stato uno dei giocatori chiave per arrivare al secondo posto. In questa stagione sta un po’ faticando, ma non vede l’ora di tagliare altri traguardi: “Per quanto riguarda l’allenamento ne ho parlato con Sarri: sono sicuro di poter dire che non esista questo problema. Anche il mister mi ha confermato che il suo riferimento era solo alle partite, a quelle che ho giocato. Ci tengo a sottolinearlo perché è un aspetto che riguarda la mia etica. Magari in quelle cinque, sei gare che ho giocato all’inizio certamente non sono stato brillante come nella scorsa stagione. I risultati non positivi hanno fatto il resto, ci sta provare a cambiare qualcosa. Nell’ultimo mese, Rotterdam a parte, la Lazio è cresciuta per atteggiamento e rendimento anche se non ero in campo. Io sono onesto. Così i risultati arriveranno”.