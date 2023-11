Lazio, l’ora di Kamada. Ma occhio alle voci di mercato in Francia…

ROMA - Daichi Kamada rientra dalla nazionale, in mattinata a Formello riprenderà i lavori che porteranno al match di sabato contro la Salernitana. Un leggero fastidio alla schiena gli ha permesso di rientrare prima nella Capitale e non giocare l’amichevole con la Siria. Da capire le sue condizioni, che comunque non preoccupano. Anzi, Sarri ci conta, pensa a lui da titolare con Luis Alberto squalificato e Vecino ai box . L’ex Eintracht potrebbe così partire titolare con la Salernitana. Fin qui un gol (fondamentale contro il Napoli) e un assist in 13 presenze totali. Dicembre dovrà essere il suo mese.

Lazio, Kamada e le voci dalla Francia

Il giapponese si gioca il futuro ora. Contratto in scadenza la prossima estate (con opzione di rinnovo) e a gennaio disputerà la Coppa d’Asia. Deve convincere tutti e ritrovarsi giocatore fondamentale come lo era in Germania. Sarri lo stima, ci conta ed è pronto a lanciarlo. Intanto dalla Francia arrivano voci su un possibile interessamento del Marsiglia. Il presidente Longoria ci aveva già provato in estate, ma Daichi poi scelse la Lazio. Ora potrebbe ripresentarsi l’occasione per portarlo in Francia. Lotito è pronto a blindarlo, ma prima aspetta risposte in campo già a partire da sabato contro la Salernitana.