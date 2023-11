Lazio, a Salerno con i tifosi: sold out il settore ospiti

ROMA - Tanta voglia di Lazio come sempre. I tifosi rispondono presente all’Arechi in vista della sfida contro la Salernitana di sabato pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15). Ieri, in pochissime ore, sono stati polverizzati i 500 biglietti messi in vendita per il settore ospiti. Settore riservato solo ai possessori della tessera del tifoso e il G.O.S. ha dato il via libera solo per 500 posti. I laziali rispondono presente anche all’Olimpico martedì sera per la gara di Champions League contro il Celtic. Sarà un mese, quello di dicembre, ricco di impegni: in 34 giorni la Lazio affronterà ben 9 partite tra Coppa Italia, Serie A e Champions League.